ARVUSTUS ⟩ Karakterijärgne ühiskond: miks «Tume paradiis» on hea film

Vastupidiselt sellele, mida me lehtedest loeme, on «Tume paradiis» 98 protsendi ulatuses geniaalne film. Milles geniaalsus seisneb? Poolik vastus kõlaks umbes nagu «tabab hästi ajastu vaibi» või «film avab ukse tänapäeva noorte hämarasse, hedonistlikku maailma, mida varjutavad minevikusaladused, toksilised armusuhted ja undergroundlik maailm.»

Sama pinnapealne — ning samuti tõene — on ka kriitika, et karakterid on klišeed ja lool puudub sügavus. Mõlemad väited on õiged. Tegelastel polegi sisu; nad ei tea, mida nad otsivad, ning hõljuvad sündmusest sündmusesse juhuslikult nagu kilekott tuules. Täpselt nagu elu Eestis ongi. Enamikul meist pole suuremat asja karakterit; me lihtsalt topime maitsele vastavaid aineid oma närvisüsteemi ja taasesitame mis tahes narratiive, mida ajul on mõnus taasesitada.