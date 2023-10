ARVUSTUS ⟩ «Disco Elysium»: Eesti kõige olulisem kultuuriline ekspordiartikkel

Esiti oli pealkirjaks «No Truce With The Furies» Foto: ZA/UM Studio

Aga mida DE endast siis kujutab? Revacholi linnas, ühe hotelli taga on üles poodud keegi palgasõdur. Mängija kehastab detektiivi, kelle ülesanne on mõrva asjaolusid uurima hakata. Talle on naaberprefektuurist appi saadetud uurija Kim Kitsuragi. Kuid on üks raskendav asjaolu: su tegelane on õhtul enne mängu algust ennast nii purju joonud, et tal on täielik mälukaotus. Ta ei mäleta, kes ta on või mida ta Revacholi linnas üldse teeb.

Mängija tegelane ja ta partner Kim läbi viimas mõrvatu esialgset lahkamist Foto: ekraanipauk «Disco Elysiumist»

Kuigi päevaküsimus on «kes tappis poodud mehe?», selgub üsna ruttu, et mängu põhikonflikt on hoopis mujal: nimelt Revacholi sadamatööliste ja sadamaomanike vahel. Mängija peab selle plahvatusliku pinge kahe osapoole vahel navigeerima, et selgitada välja mõrvari isik. Mängu tulevad poliitika ja mängija loodud tegelase poliitiline ideoloogia. Selles osas on mängijale antud neli valikut: moralist, fašist, kommunist ja ultraliberaal. Mängija peab end mängu jooksul mingi ideoloogiaga siduma; erapooletus pole kahjuks võimalik.