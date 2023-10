MINA ELASIN SIIN ⟩ Sauga. 17 aastat ja mitte ühtegi sündmust, välja arvatud sõjalennukite müra

Alles siis, kui koolis õpetaja mainis, et kuidas saab nii elada, kui lennukid lendavad üle peade, saime aru, et see küla on kuidagi teistmoodi. Osa pärnakatest oli ka eelarvamustega; neid esindas meie jaoks Pärnu kooli garderoobitädi, kes kunagi ei jätnud ütlemata: Sauga lapsed peavad käima Sauga koolis.