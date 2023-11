MEEDIAKULTUUR ⟩ Jason Pargin: kuulsusekultus on kummaline ja läheb aina kummalisemaks

«Ma ei ürita iroonitseda!» Kuulsuste kummardamisest kõnelev lugu on samas suurepärane lühike ja näitlik õpetus sellest, kuidas reklaamida oma loomingut – ja iseennast – ajastul, mil lugejate tähelepanu on kujunenud vaat' et kõige olulisemaks vahetusvahendiks. Avaldame kolumni autori loal.

«Lisaks on see minu uue raamatu autogrammiga eksemplaride kuupakkumine!» teatab muhedate ulme- ja õudusromaanide («John Dies at the End», «Zoey Punches the Future in the Dick» jt) autor, portaali Cracked.com endine peatoimetaja ja ootamatult edukas TikToki postitaja Jason Pargin hiljuti Substackis avaldatud arvamusartikli sissejuhatuses.

Kas te teate, mis asi see on?

Püha Stefanuse käsi Foto: jasonpargin.substack.com

See, mu juntsud, on Püha Stefanuse tuhandeaastane mumifitseerunud parem käsi, mida säilitatakse usklikele kummardamiseks. Sellises kombes pole midagi ebatavalist, kuna seda, et pühakutest eraldatud ihuliikmed on pühad, on usutud juba ammu. «Ah sa raisk,» ütlete teie, «küll see usk paneb inimesi alles kummalisi asju tegema!» Heakene küll, aga kas te teate, mis asi see on?

Lady Gaga kunstküüs Foto: jasonpargin.substack.com

See on üks Lady Gaga kunstküüntest, mis pudenes kontserdi ajal küljest ja müüdi oksjonil maha 12 000 dollari eest. Tõenäoliselt omandas selle keegi, kes ei pea Lady Gagat pühakuks ega pruugi üldse üleloomulikesse nähtustesse uskuda, ent ometi hindas tema äravisatud küünt pruugitud sõiduki hinna vääriliseks. Kuulsate inimeste juuksesalkudega äritsemise ümber on tekkinud terve omaette turg ja kusagil on mõni Red Soxi fänn kindlasti valmis kohe käima välja terve kuupalga kunagi Manny Ramirezele kuulunud signeeritud pesapallikinda eest.