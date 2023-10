KULUHÜVITISED ⟩ Vanadel meestel on mure kütusepidamatusega

Laekus info, et prokuratuur kaalub Põlluaasa ja Seemne suhtes kriminaalmenetluse alustamist, põhjuseks vana hea kütusekaardiga trikitamine, mis Kalle Grünthalilegi saatuslikuks sai. Ypsilonil on siinkohal õigustatud küsimus, miks peaks Eestis meditsiiniliste probleemidega tegelema niigi hõivatud ja seetõttu järjestikuste suurte kohtuasjade läbikukkumiste taga olev õnnetu prokuratuur.

Nii EKRE poisid Henn Põlluaas ja Kalle Grünthal kui ka reformierakondlane Andrus Seeme olevat suutnud viibida korraga kahes kohas – Toompeal ja kütusetanklas. Põlluaas on viieminutilise vahega suutnud tankida nii bensiini kui ka diislikütust; mida sellest järeldada? Esimese asjana kahtlustavad inimesed loomulikult vargust, s.t, et meeste kütusekaardid ei olnud tankimise hetkel nende valduses. Ypsilon leiab, et nii ei pruugi see olla; võimalik on ka, et kütusekaardid pole lihtsalt meeste kontrolli all. Veteranpoliitik Jürgen Ligi on andnud ka selge vihje, et Grünthal vajab arsti.

Kütusekaardi kontrollimatu lekkimine meenutab olemuselt meesterahvaste kusepidamatust. See on väga ebamugav meditsiiniline probleem – mees ei kontrolli une pealt oma voolikut ja hommikul üles ärgates on küljealune märg. Alkoholi tarvitamisega probleem eskaleerub. Miks arvab lugeja, et kui mees oma põit kontrollida ei suuda, peaks ta oma kütusekaarti ohjeldada suutma? Ei pruugi, kui see lihtsalt lekib... Meditsiiniliselt ja füüsiliselt näeb kusepidamatuse kõrvalnähuna avalduv tahtmatu tankimine välja niimoodi, et no ei taha tegelikult tankida, aga pole midagi teha, oled jälle tanklas ja muudkui tangid. Aga kütusekaart, nagu näha, võib ka täiesti ilma tanklasse minemata, niisama taskust lekkida.