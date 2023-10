LÄÄNE-TALLINNA AJALUGU ⟩ Haabersti mõisa talupojad ei saanud pärisorjusest vabanedes tallinlasteks

Eriti koomiliseks teeb asjaolu see, et raehärrad arvasid, et nemad võidavad olukorrast kindlasti igapidi. Inglise keeles on selline väljend nagu «You can't have your cake and eat it too» (eesti keeles sobib vasteks vanasõna «kes kaht nahka korraga nülgida tahab, ei saa ühtegi head»), aga just seda püüdsid linnahärrad saavutada: omandada linnasarasesse kuuluvaid maid, ent jätta seal elavad inimesed endasuguste linlaste hulka sobimatutena välja. Lisaks arvati vabad talupojad kiriklikult Tallinna Püha Vaimu koguduse hulka, ehk de facto oli vabanenud talupoja ihu linna maa-alal ja tema hing kirjas linna kiriku koguduses, aga de jure pidi ta kohut käima ja muu bürokraatiaga tegelema Keila kihelkonnas. Küünilise lisamärkusena peab hindama seda, et hingekirjas olemisega saadi loomulikult pärast surma ametlikult linna surnuaias igavene puhkepaik.