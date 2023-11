KOGEMUSLUGU ⟩ IV osa. Hinge pime öö – elu pärast psühhoosi

Eks see intellektuaalne domineerimine mu emotsionaalsuse üle on alati loonud mulle omamoodi raudvõre kaitseks inimliku kogemuse eest. Ja see tähendab ka, et kui ma fucked up olen, siis olen ma ka mingil teisel tasandil fucked up – mõtlen isegi sellises seisus ikka veel liiga palju.

Järgmine teraapia tugigruppide kõrval oli «loovteraapia» – see tähendas piiratud arvul (nii palju kui riik taastumisteenuse osutajale maksta sai) kohtumisi keskealise naisterahvaga, kellel oli palju värvipabereid. Midagi konstellatsiooniteraapia taolist käis sealt ka läbi, aga kogu too «loovteraapia» oli nii softcore, et mingit märgatavat mõju sel mu psüühele küll polnud. Ta soovitas mulle igasugu kirjandust, tegi koopiaid pereterapeut Katrin Saali Sauli raamatust naise arhetüüpide kohta ja tuvastas siis ühel hetkel, et ma olen ülitundlik inimene. Selleks ajaks olin ma kõike järgnevat: (olnud) nii depressioonis kui ka raskes depressioonis, ainetest psühhoosis, segatüüpi isiksusehäiretega ja ülitundlik inimene. Mõneks hetkeks see «ülitundlikkus» justkui selgitas, miks ma terve elu nii tugevalt reageerinud olen. Sain tunda, et olen «eriline» – ikka parem kui saada vägistatud. Teisalt viitab ülitundlikkus ka bioloogilistele eripäradele, mis on kaasasündinud. See tähendab, et ülitundlikkus võib olla ka (kompleksse) post-traumaatilise stressi ehk kasvukeskkonnast tingitud ülestimulatsiooni otsene tagajärg. Samas on selline «avastus» analoogne millegi taolisega, kui oled eluaeg juukseid värvinud ja ükskord kasvavad oma päris juuksed värvist välja. Jah, ma olen blond ja ülitundlik, see oli tegelikut kogu aeg teada ju, aga mida see muudab?