ma olen nagu rästapesa aia või tuli kahe heinakuhja vahel lumeräitsakas peos ja jumalateotus katusel olen just nagu see koht kuhu on marutõbi maetud

ja vist sellepärast ma pesengi

oma juuksed lombivees näljaseks

enne kui sind vaatan ja uputan oma niuded

kaheksakümeprotsendilisse piiritusse

enne kui ütlen et

ma ei tea! ma pole kindel

kas see on tõsi!

ja kraasin oma randmed

siledaks siledaks siledaks

et sa kuuleks kuidas ma kõhklen

ja kui õõnes ma olen

kui tühi