IDAVEDUDE SKANDAAL ⟩ Toksilise elukaaslase välimääraja Eesti peaministri näitel

6. Ta alavääristab pidevalt teisi

Vähe sellest, et ta sind saamatuks peab – ta peab saamatuks ka teisi. On ju tema kõige tähtsam. Ja keegi peab ju süüdi olema selles, et maailm nii nõme on. Kui ei leia mõnu üles tõstmisest, leiab seda alla laskmisest.

7. Ta mängib ohvrit

Pikendus vastutuse mitte-võtmisest. Äratuntav läbi lausete «Oi, kui ebaõiglane on maailm. Kõik teevad mulle liiga. Ja sina ei tee ka olukorda lihtsamaks.»

Vt ka: «Minu enda võimed seati kahtluse alla.»

8. Kinni müürimine

Iga ponnistus, mida sa ette võtad, et asjad selgeks rääkida, on tulutu. Ta ei kuule sind. Ta ei näe sind. Tal ei ole mitte midagi öelda. Oled oma mures üksi; saad aru, et oled selles suhtes ka üksi; sa sured üksi ja äkki sa ei kogenudki kunagi seda päris armastust, millest laulud ja näidendid räägivad.

Vt ka: «Annan erikomisjonile lepingud ja kontoväljavõtted laenutehingu kohta kui lubate, et rohkem küsimusi ei küsi.»

9. Ta ei väsi kinnitamast, et ta on sinu jaoks see üks ja õige

Juhul, kui panused lähevad kõrgeks ning paistab, et aeg on lahku minna, sinu initsiatiivil, võib ta kontrolli kaotamise hirmus maad ja ilmad kokku lubada – või siis, vastupidi, sind mõnitada, öeldes, et tema on sinu jaoks parim kaaslane ja et kedagi nii head ei saaks sa enam kunagi.

Et see on üldse suurim privileeg, et sa saad temaga koos olla. Et teil on tegelikult ilus tulevik ees, et kõik muutub, et ta on võimeline muutuma.

Vt ka: «Ülimalt vastutustundetu oleks praegu eelarve tegemise ajal tagasi astuda.»

Sest tegelikult sa ei saa ju temata, ega ju?

Vägivaldsete suhete eest pagejail on Eestis 16 tugikeskust naistele ja viis turvakodu lastele. Meestele pole midagi – aga vahet ei ole, sest Kaja Kallase eest poleks neist üheski pääsu.