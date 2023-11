MINA ELASIN SIIN ⟩ Sügaoru. Mäest ei saanud üles isa Lada, Liina Ford Seirra, Selveri buss ja prügiauto

Sügaoru lehmad andsid rammusat piima

Tuleb välja, et koolitee on «Tsirkus» – meierei juurest jälle Sügaorgu tagasi. Soojendan siis enne järgmist viset niisama täringuid ning räägin natuke kohanimedest. Minu arust on nendega selline tore lugu, et pidagu kaugemalt kandi rahvas ilusaks või loogiliseks mida tahes, kohalikud räägivad ikka nii, nagu kogu aeg on räägitud. Isegi kui mõni proovib teistmoodi, jääb ta vaid juhuslikuks kõrvalekaldeks. Nõo koduloouurimise suurkuju Agnes-Asta Marand üritas juurutada nimekuju Süvaoru. Ma ei tea, miks talle Sügaoru ei meeldinud. Tegelikult aiman, aga ikkagi. Sügaoru püsib. Ja kõik teed viivad Nõkku, mitte Nõosse. Nii oli, on ja jääb. Uskuge minu, iidse sügaorulase sõnu.