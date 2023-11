NÄITUS «KADUVIK» ⟩ Linnahall on unikaalne ja vajab olulise mälupaigana meie tähelepanu

Kindlasti õnnestus Linnahallile elu sissepuhumine näituse hetkeks tänu kõikidele külastajatele, kes tulid näitust vaatama; mõned inimesed käisid ju isegi mitu korda. Hoone on muinsuskaitse all, ometigi see laguneb meie silme all. Kui ma alguses näitusega tegelema hakkasin, arvasin, et hoone on jäetud unarusse, sest see on nõukogudeaegne ehitis – rajati ju V. I. Lenini nimeline Kultuuri- ja Spordipalee oma 4300 kohalise saali, jäähalli, kohvikute ja teiste ruumidega 1980. aasta Moskva olümpiamängudeks. Ometigi oli Linnahalli projekti autoriteks Eesti arhitektid Raine Karp ja Riina Altmäe.

Tõsi ta on, et hoone ehituskvaliteet polnud parim ja see on vajanud remonti juba alates aastast 1998. Kõik tehtud ja tegemata valikud on ratsionaalsed ja kahjuks sõltuvad rahast. Nii massiivse hoone haldamine ei ole neoliberaalses süsteemis lihtsalt piisavalt kasumlik.

Kuigi meediast on aastate jooksul läbi käinud mitu Linnahalli taastamise ja rekonstrueerimise plaani, on need kõik eri põhjustel soiku jäänud – kord pole piisavalt poliitilist tahet, kord piisavalt investeerijaid; lisaks on igasugune mälestiste ümberehitamine aeganõudev ja bürokraatlik protsess. Vahel tuleb endale meelde tuletada, et Linnahall oma vaid 43 aastase elueaga on olnud üks avalikkuses enim vaidluse all olnud hooneid. Olgugi, et see seisab kasutuseta, on tegu tähendusrikka mälupaigaga, millesse paljud kohalikud on väga kiindunud.