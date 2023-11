JUNGLE IS MASSIVE ⟩ «Kõigi maade vihmametsalised, ühinege!» – tummiste bassiliinidega jungle-muusika ajalugu ja olevik

«Ja nüüd, Eesti rahvas, tutvustan ma teile uut tantsumuusikastiili – jungle!» ütles Koit Raudsepp Eesti raadioeetris 1990. aastate esimesel poolel. Jungle on olemuselt kiire, tummine ja ruff elektroonilise tantsumuusika stiil, mis tõmbab kuulajaid igast vanusest. 30 aastaga ei ole see muusikažanr hääbunud, vaid kogunud aina rohkem populaarsust ka tänapäeva noorte seas.

«We like the speed of it, the barrage of stimuli. People often think of psychedelic experience in terms of slow-and-dreamy music, but rushed, garbled music, like jungle is closer... It's a part of the whole speeding up process of Western society. And you can't have an escalated culture without more extremes of anything, positive and negative.»

— ​Kevin Shields, My Bloody Valentine

1990. aastate hakul tekkis üle maailma pidevalt uusi muusikažanre. Eriti rajult pandi Inglismaal, kust pärineb massiivne hulk elektroonilise tantsumuusika stiile ja nende allkategooriaid. Tervet generatsiooni briti reivinoori kammivast teknost ja acid house'ist sündis breakbeat hardcore, sellest omakorda jungle. Uustulnukas jungle sai alguse sellest, kui eri plaadifirmade (eelkõige Ibiza Records ja Suburban Base Records) juures tegutsenud tüübid hakkasid katsetama breakbeat hardcore'ist kiiremate tempode, tummisemate bassiliinide, kiirendatud hiphop-breikide ja komplekssema laulukirjutamisega.