HEAD AEGA! ⟩ Mitte keegi ei jää igatsema Lauri Hussarit

Selles kirgede tormis on peaministriks inimene, kelle kompetents piirdub välisministri omaga, riigikogu esimeheks aga inimene, kes tahaks koduaias vorstikesi küpsetada ja kaheksast viieni suures korporatsioonis osakonda juhtida. Läinud on aga teisiti. Selle asemel, et isekesksis kannatada, on nad otsustanud teha nietzscheliku hüppe üliinimlikkuse poole. Kannatame me kõik, kõik see laulurahvas. Nemad aga jätkavad enesele valede korrutamist – ma suudan, ma suudan! Nagu on nentinud ka Sun Tzud ja Machiavellit lugenud Tony Soprano: «You’re born to this shit. You are what you are.»