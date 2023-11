Ratturid on ylbed

see on sitt

Tõuksid ja tõusikud

autojuhid

kõik ylbed

jalakäiad

jälle ylbed

juradused ruutjuures

kogu aeg ylbus

okse

lapsed on ylbed

noored on ylbed

aina ylbed

30-aastased ylbed

40-aastased ylbed

50-aastased ylbed

60-aastased ylbed

70-aastased ylbed

80-aastased ylbed

vanad ylbed

ai ylbe

surnud ylbed

elavad ylbed

relvad ylbed

sõjad ylbed

poliitikud ylbust täis

ajakirjanikud ylbed

kasu sellest

ei tuhkagi

headus on kaup

osta insta poest

allahindlusega

enne ylbet hinnatõusu

kuupmeeter head õhku

otsi nagu

liivatera