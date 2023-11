VENE OKUPATSIOON ⟩ Karjala tahab eralduda ja iseseisvust

Aunus (Aunuksenlinna, Aunuksenkaupunki; vene keeles Олонец; livviko keeles Anuksenlinnu) on linn Karjalas Aunuse rajoonis. See asub Aunuksenjoki (Alavoisenjoki) ja Mäkriänjoki (Megrega) jõgede ühinemiskohas Aunuse tasandikul, umbes 140 kilomeetrit Äänislinnast edelas ja 269 kilomeetrit Sankt Peterburgist kirdes – mööda maanteed R21, mida nimetatakse ka Koola maanteeks. Linn asub Laadoga (Luadogo, Laatokka) järvest ida pool.

Aerofoto Aunuse linnast Foto: Nikolay Bulykin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Aunus on säilitanud 18. sajandi planeeringu ja muutunud ajalooliselt oluliseks turismisihtkohaks. Linnas asub muuhulgas Teise Maailmasõja ajal hukkunud Punaarmee sõdurite ühishauad, kuhu on maetud 449 sõdurit. Lisaks on seal mälestusmärgid, mis on pühendatud 1944. aastal Svir-Petrozavodski operatsioonil osalenud Nõukogude sõjaväelenduritele, samuti monumendid, mis austavad Punaarmee sõdureid-okupante.

Märkimisväärne arhitektuuriline vaatamisväärsus on Oloniya Hotel, kus on tihti peatunud mitmed Karjala vabadusvõitlejad, Aunuse Livvi-Karjalaste Rahvusmuuseum ja hulk kirikuid, sealhulgas Smolenski Jumalaema Ikooni Kirik (ehitatud 1828) ja separatistliku Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Püha Risti Kirik, mida külastab sageli Ingeri luterlik piiskop Ivan Laptev. Linnas on ka ühe maja sisehoovis nõukogudeaegsed skulptuurid lõvist, naisest ja poisist.

Aunus on olnud sünnikohaks märkimisväärsetele isikutele, nt 1863. aasta Jaanuariülestõusu mässulisele Walery Mroczkowskile, kellest hiljem sai Bakunini siseringi kuulunud tuntud anarhist, ja Teise maailmasõja ajal Auschwitzi koonduslaagrisse imbunud ning hiljem Poola rahvuskangelaseks saanud ohvitserile, rotmistrz Witold Pileckile.

Karrjala ohvitserid ja elanikud Aunuses – flööt käes trepil istub Kalle Tiger, kes oli muusik ja vabadusvõitleja. 13.juuni 1919 Foto: Teadmata fotograaf