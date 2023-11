Y2K MOOD ⟩ Beibeajastu on surnud, noored käivad riides nagu koolitulistajad

Moe tsüklilisus ja uus põlvkond

Me teadvustame moe tsüklilisust, kuid nüüdisnoori ei ole tõuganud enda lapsepõlve aegseid trende jäljendama ainult nostalgia, vaid ka tugev vastandumine endast vanemale generatsioonile. Üldine konsensus on, et Z-põlvkond (ehk Gen Z) on noored, kes on sündinud 1990. aastate teise poole ja 2010-ndate vahel. Y-põlvkond ehk milleniaalid on sündinud aastatel 1981–1996, mistõttu neid kaht peetakse justkui vastanduvateks generatsioonideks. See vastandumine peab vett ka nende moe-eelistustes.

Kasutaja theattacker postitus Z-põlvkonna neidude seas levivatest trendidest Foto: Reddit.com/r/xennials

Gen Z moetrendid ongi suuresti vastanduvad. Kui milleniaalid kandsid liibuvaid ja kehasse hoidvaid riideid, naised õppisid YouTube'i abil iga päev õhtumeiki kandma (mis tahes sündmusele ka ei mindud), konformsus oli ülioluline ning ebamugavus ja ebapraktilisus olid märksõnad, siis Gen Z on need harjumused seljatanud.

Gen Z jaoks on olulised mugavus, isikupära (sh enda, mitte teiste või vastassugupoole jaoks riietumine), taaskasutus ja mõnda konkreetsesse kogukonda kuulumine. Nende jaoks ei ole üleüldine sulandumine esmatähtis; palju tähtsam on enda nišikogukonna või eakaaslaste heakskiit. Tallinna tänavatel võib mõnda stiili näha haruharva, kuid see ei tähenda, et sel ei oleks veebikeskkondades suurt ja kirglikku jälgijaskonda.

Y2K stiiliinspiratsioonid ja tänapäevased tõlgendused ühes kollaažis Foto: Vogue Australia