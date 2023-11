JÕEST MERENI ⟩ Genotsiidi toimumise ajal me vaidleme semiootika üle

Aga ei, millegipärast oleme me jõudnud ühiskonnana punkti, kus me ei suuda kuidagi seostada enda orjapõlve mujal maailmas toimuvaga. Kui eestlased laulavad «Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt käib Läänemere kaldale…», siis kas see on kordagi tähendanud, et me soovime uputada siin elavaid teisest rahvusest inimesi Läänemerre? Ei, me elame riigis, kus kõik on olenemata rahvusest võrdsed ja kellegi lapsi ei tapeta.

Me oleme ühiskonnana jõudnud punkti, kus me ei räägi enam Palestiinas okupatsiooni lõpetamisest ja palestiinlaste õiglasest kohtlemisest, diskrimineerimise ja apartheidi lõpetamisest, neile sarnaselt teiste inimestega kehtivate inimõiguste austamisest. Me oleme jõudnud punkti, kus me peame paluma, et lõpetage laste tapmine. Me oleme jõudnud punkti, kus me peame põhjendama inimestele, miks ei tohi lapsi tappa; kus inimesi, kes seda põhjendavad, asutakse avalikult mõnitama ja sõimama. Me oleme jõudnud düstoopiasse.