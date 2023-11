KOGEMUSLUGU ⟩ V osa. Vaimse tervise abi saamiseks peab raha olema

Alates 2020. aasta sügisest käisin ebaõnnestunult kognitiivses käitumisteraapias, mis ei viinud kuhugi. Mind aitasid hoopis jooga, holistiline teraapia, tugigrupp – ja tänu neile kontakti saavutamine oma keha ja sügavale maetud tunnetega. Oluline roll tervenemise juures on leinal ja vihal, mille tundmine ei olegi ainult destruktiivne, vaid ka konstruktiivne, kui on aru saadud nende põhjustest.

Olen õppinud teesklema, et ei vaja ellujäämiseks seda, et minu vastu huvi tuntaks. Vait olemise isoleerituses on minuga lepitud, ent see on sandistanud mu võime arendada vastastikku sügavaid ja autentseid eluterveid suhteid. Olen liialt leppinud nendega, kes on mulle tähelepanu pööranud, sest ma pole endast piisavalt lugu pidanud. See on tõmmanud mind suhetesse ja olukordadesse, mis on korranud vaid tuttavaid mustreid. Tunnistanud endale, mis mu sees toimub, oskan nüüd sellest lugu pidada. See ongi ilmselt kõige olulisem osa mu tervenemise teekonnast.

Hooajalistes depressiivsetes seisundites olen ma juba aastaid harjunud olema, aga ka hülgamisdepressioon on mu posttraumaatilise stressi üks peamisi korduvaid ilminguid. Lainetav depressiivsus on justkui kummitus, mis minuga kaasas käib. See on nii krooniline olnud, et mäletan vaevu aega, mil ma poleks olnud aastas vähemalt korra depressioonis. (Haiglaseks loetakse depressiivsus siis, kui see kestab üle kahe nädala.)