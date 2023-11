«THE EASTERN GODFATHER» ⟩ Meelis Lao elulooraamat toob ilmsiks Eesti lähiajaloo, millest Mart Laar sulle ei räägi

Raamatu esimesest sajast leheküljest on ehk olulisem kaasa võtta autori kõnemaneeri ja teksti vaheline harmoonia, mitte kentsakas juhtum 150-kilose naisega, kes külmrelvana praepanni kasutades suutis Lao taganema sundida. Lao kasutas küll kirjutamisel sõprade abi, aga mingi isikupära on säilinud. See, kui lugu jutustab sulle autori enese hääl, on alati pluss.

Lao on ise intervjuus Kroonikale maininud, et soovib eestikeelse versiooni samuti välja anda, aga see peaks olema mõnevõrra teistsugune. Kultuuritaust on teine – Eesti lugejale võivad need ajaloolised rännakud tunduda tõesti üleliigsed. See, et raamat on inglise keeles, tekitas lugemise ajal ühe koomilise seiga. Nimelt on raamatus pikalt juttu vanametalli käitlevast ettevõtest EMEX. Inglise keeles lugedes hääldasin seda enda jaoks «eimeks» ja mõtlesin, et huvitav, pole kuulnud. Paar lehekülge hiljem koitis aga heureka-moment – see on ju vana hea EMEX!