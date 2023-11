ARVUSTUS ⟩ Tühistatud Drake ja sõnahiiglane Aesop Rock – kumma uus plaat on parem?

Ajakirjanikud boikoteerivad plaate eri põhjustel. Ariel Pink oli Eesti (Eks)pressi lemmik, kuni talle hakkas meeldima Trump. Opium Flirt teatas, et ainuke viis tänavust muusikat kuulda on osta rohkem kui 50 eurot maksev plaat. Drake justkui tühistati uue plaadi tõttu, aga ta väljastas sellest nüüd uue versiooni.

Drake'i plaadi «For All the Dogs» ilmumispäeval serveeris Youtube seda üllatavas järjekorras – esimesed laulud üks parem kui teine, kuigi vormistatud kollaažina rütminihestustest, olukorra ümberhindamistest. Arvatakse, et ta on läinud pärast «Nothing Was the Same'i» (2013) allamäge, ent Drake tundus siiski üsna sõnaosav. «Certified Lover Boy» (2021) magasin maha. Drake'il on hulk nõrku singleid ja inetuid plaadikaasi.

«Treat all my exes like Jehovah's Witnesses / free all the dogs and fuck all the witnesses,» kuulutab ta laulus «Daylight». Bass tümiseb. J. Cole varjutab Drake'i «First Person Shooteris», isegi kui pole esimene, kes riimib craniumi stadiumiga. Boi-1da sämplib vähetuntud Joe Washington & Washi 1975. aasta souli «Look Me in the Eyes».

Lil Yachty biit sõidutab «Another Late Nighti» refrääni «we ridin' 'round trying to make sense / of whatever comes first, it comes next». Drake'i lood on vormide ja värvide rütmiline liikumine, mitte tingimata loogiline keskustelu. Transurbanismis «Gently» sünteesib parameetrid ja andmed viperusteta kulgevaks vooluks eelmise aasta valitseja Bad Bunny. Drake lõikab tüki unenägudemeistri DJ Screw' 12-minutisest «Screw The Worldist», mille kunst on rooste ja mis ronib nälkjana üle Nasi «If I Ruled the Worldi».