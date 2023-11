INTERVJUU ⟩ Contra tõlkis lätlaste bestselleri: «Kõige paremini on rahastatud läti kirjanduse tõlkimine võõrkeeltesse»

Noh, ma tõlgin kõiki asju üsna ühtemoodi pinge all. Lihtsalt, mõnel asjal on tähtaeg lühem ja sellest võib teatud kvaliteedivahe tekkida.

Oled sa ise Kalnozolsiga kohtunud? Mis tüüp ta üldse on?

Tore, heasüdamlik ja ideedest pakatav inimene. Tean, et ta pühendus selle raamatu kirjutamisele niivõrd, et sõbrad pidid teda toitmas käima, sest ta tõesti nälgis vahepeal. Seda kogemust on natuke ka raamatusse jõudnud.

On sul ülevaade, kui suur ja aktiivne on meiega võrreldes lätlaste kirjandusruum? Kuidas neil kirjandus rahastatud on?

Mulle tundub, et kõige paremini on rahastatud läti kirjanduse tõlkimine võõrkeeltesse, ja sinna juurde käib veel selle maailmas populariseerimine. Aga ilmuvad ka läti oma raamatud (mida siis muidu tõlkida), kuigi mulle tundub, et Läti kirjanikud peavad rohkem tõestama, kui palju neil ikka raamatu kirjutamise peale kulub, ja see on seal vist rohkem hobi kui Eestis. Aga ma liialt ei ole süvenenud, nii et võin mõnda asja valesti teada.

Milline on su enda läti keele oskus kümne punkti skaalal? Tõlkimiseks pole vist «kümmet» vaja, aga lauserütmile ja päris paljule muule tuleb ilmselt pihta saada?

Noh, plaanis on kunagi juurde õppida, sest mingid nüansid tekitavad ikka segadust, eriti tegusõnade eesliidete juures. Aga selleks, et uuele tasemele jõuda, oleks vaja kuuks või isegi kaheks aeg maha võtta. Praegu arenen küll puhtalt praktika läbi. Palju aitab see, et teeme koostööd eesti kirjanduse läti keelde tõlkija Daila Ozolaga, vaadates vastastikku teineteise tõlkeid üle, et möödalaskmised välja õngitseda.

Mida tähendab läti keeles iela?

Tänav! Muide, lätlased käisid Tartus tegemas sellist nagu reisisaadet – võiks isegi öelda tänavasaadet – ja imestasid väga selle üle, et meil ei ole kirjutatud tänavasiltidele, et see on tänav. Lätis küll nad lisavad «iela» siltidele.

Aitäh.

Lūdzu!