PREISIMAA 2024 ⟩ Königsbergi eraldumine Venemaast võib sünnitada neljanda Baltimaa

Kremli probleem seisneb selles, et sama infopoliitikat tehti enne 1990. aastat liiduvabariikide Eesti, Läti ja Leedu suhtes, mis aga ei takistanud kolme Balti riigi loomist. Preisimaa puhul on see ühtlasi nii lihtsam kui ka raskem. Lihtsam, sest iseseisvust taotlev ala on füüsiliselt n-ö emariigist eraldatud, samas kui Leedut, Lätit ja Eestit ähvardas veel enne NATO-ga liitumist Moskva võimalik sekkumine.

Keerulisem on see, et Königsbergi piirkonnas elavad venelased (kuigi vere poolest enamasti mordvalased), mistõttu iseseisvuse püüdlemist ei saa ajendada siiski ainult rahvuslik identiteet, senised iseseisvusvõitlused, ajalugu, õigus keele-, kultuuri- või enesemääramisvabadusele ning süüdistused võrdsete õiguste puudumises võrreldes teiste Vene Föderatsiooni kodanikega.

Preisimaa iseseisvuse saavutamise protsessi kulgemise kiirus sõltub otseselt Vene Föderatsiooni üldise majandusolukorra halvenemise tempost. Ja see ei puuduta ainult asjaolu, et Ukraina sõda neelab riigieelarvest tohutult raha, vaid ka Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja selle riigi üha suureneva eraldatuse laiaulatuslikku mõju rahvusvahelisel foorumil.

Riigikogu väliskomisjon on arutanud eelnõud, mis kohustaks valitsust nimetama edaspidi Venemaa Kaliningradi linna nime asemel selle sõjaeelset saksapärast nime Königsberg. Foto: https://koenigsberg-eu.blogspot.com/