EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Raadio 2 õhtune vöönd on surnud, elagu priius!

Surve all lähevad (mõned) asjad paremaks

Ma pole kindel, aga lohutan end siiski mõttega, et võib-olla on Eestis taas kord aeg küps sellise muusika ja kultuuri viljelemiseks, mida peavoolumeedia keeldub igal juhul tunnistamast ja avaldamast. Äkki on R2ÕV kogu oma ennastsalgava innu ja kureerimiskihuga põrandaaluse kultuuri nii ära kodustanud, et millegi tõeliselt uue sündimiseks tulebki vanad struktuurid autokraatlikult demagoogilisel, inimlikus plaanis üdini inetul ja lõõmavat trotsi tekitaval moel lammutada?

On palju asju, mis lähevad surve all hullemaks. Hea näide on keelustamispõhine uimastipoliitika; ehkki narkootikumituru põranda alla surumine on seda läbi aegade ainult ohtlikumaks teinud, ei ole maailma riigid esialgu eriti varmad psühhotroopseid mõnuaineid ja nendega seonduvaid subkultuure põranda alt välja lubama. Tagajärjeks on ikka ja aina üha kontrollimatum, riiklikele jõustamispingutustele kättesaamatum ja allumatum narkokaubandus. Leian aga, et põrandaalune kultuur (erinevalt uimastiturgudest) peabki olema kontrollimatu, kättesaamatu ja allumatu; kogemus näitab ju, et UG läheb surve all pigem paremaks!