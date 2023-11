EESTI RAUDTEE ⟩ 12 aastat ja mitte ühtegi seina ootepaviljonide ümber

Eesti Raudtee aastate jooksul edastatud kommunikatsiooni lugedes on kenasti näha, et nende hirm ongi olnud, et ootepaviljonid muutuvad ajaveetmiskohtadeks. Ehk neile teeb muret see, kuidas eesti inimene rongi oodates aega veedab. Eesti Raudtee on näinud, et inimene saabub peatusse minut või kaks enne rongi väljumist ja et see, kui kodanik paar minutit ilmastiku käes viibib, ei kujune ei reisjale ega ka Eesti Raudteele probleemiks. Inimene saab paari minutiga ainult niiskeks ja paari minutiga leiab ta võib-olla koha, kuhu sittuda, aga lõpuni ta seda toimingut toimetada ei jõua. Seega on Eesti Raudtee aastaid inimestelt lolli näoga küsinud, et milleks teile üldse paviljonid.