ÖÖELU 90-NDATEL ⟩ Noor Eesti underground võitles diskomeestega ja oli sunnitud tegema kõike põlve otsas

Muutused ühiskonnas ja suhtumises toimusid sajandivahetusel imekiiresti. «Need tüübid, kes keskkooli ajal tahtsid mulle kitli peale anda, tulid mõned aastad hiljem hoopis ütlema, et, kuule, kutt, nii lahedat asja teed, me oleme suured fännid,» on QBA-l meeles. «Inimesed on nüüdseks ära harjunud ja see on nii massidesse läinud. Kes oleks osanud ette näha suuri tantsumuusikafestivale? 90-ndatel oli see ikkagi nišivärk; pidi palju viitsimist olema, et süvitsi minna. Seal oli vabadus, seal oli äng ja trellitatud muusika.»