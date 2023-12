MINA ELASIN SIIN ⟩ Ihasalu. Panin ennast põlema, sikutasin laevarususid merest välja ja sõidutasin 12-aastasena oma isa kõrtsi

Lummatult põlevat bensiini pudelist maha valades ei pannud ma tähele, et üks tilk oli ennast ka bensiinikanistri suust sisse nihverdanud ja selle sisu põlema pannud. Sõber hakkas karjuma, et kanistri sisu põleb. Tuletan teile meelde, et ma olin just õppinud, et kui bensiinil õhku pole, siis ta ei saa põleda – olin siiski kogenud tuletõrjuja. Niisiis astusin ma oma parema jalaga bensiinikanistri suu peale, et tulekahju kiirelt kustutada ning demonstreerida sõpradele oma hiilgavat mõistust ja võimet efektiivselt probleeme lahendada.