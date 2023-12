Ekraanipauk kohtinguäpi vestlusest Foto: Hostile'i erakogu

Partneri otsimine mis tahes platvormidelt on minu jaoks väga segadusttekitav protsess. Teoorias ei peaks partneri seksuaalne orientatsioon mind otseselt segama või mõjutama, kuni üks partneri eelistustest minu juures on naiselikkuse olemasolu. Samas ütleb soodüsfooria, et hea kompromiss on partner, kes on huvitatud nii vastas- kui ka samasoolistest partneritest – siis ei pea ma end halvasti tundma, et ma pole partneri jaoks piisav. Kuid tekib küsimus, kas ma pole siis piisavalt naine, et meeldida heteromehele.

Mis tahes välimusega ma end ka ei esindaks ja mis tooniga ei suhtleks, ei tundu mulle, et olen partnerile piisav. Puudub lõpptulemus, mis oleks täiuslik – selline, mis rahustaks soodüsfooriaga kaasnevaid mõtteid. Ja nii tundubki isegi partneri otsimine ja inimestega tutvumine nagu kompromissi leidmine enda heaolu ja teise inimese soovide vahel. Paraku toimub see tasemel, mis mõjutab mu enda vaimset tervist. Tihtipeale soovib meesisik ise mainida, et tal pole mu vastu midagi, kuna ta on bi- või panseksuaal, mõnikord lisades, et see, kes ma olen, on tema arvates isegi «seksikas». Kaks jänest ühe lasuga, eks ole. Raske on endast midagi enamat arvata, kui 95% puhkudel inimesega tutvudes kuuled esimese nädala jooksul üht neist fraasidest.

