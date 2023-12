käisid peol, nädalavahetusel

keha on kodus aga vaim on

teadmata kadunud

lappad taskuid

leiad koti

kõik pole veel kadunud

mõtled et nii loll on loll olla

nii rott on rott olla

kisud triibu jagu teravust

katsud ärevana välisust ja

teed deposiidi

(lõbu pole õnne küsimus)