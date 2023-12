MINA ELASIN SIIN ⟩ Jõesuu. Täiesti väljakannatamatult tühermaine viimane-inimene-maailmas-aegruumikujundus

Maailmas justkui polnukski seitset miljardit inimest. Heal päeval oli kümme, ja üks neist oli alati maailma vanim katlakütjast vanamees. Püha taevas, selline tunne oli, et ei teagi, kelle eest nad seda neetud looduskaitsealust mändi kaitsevad! Äkki kartsid, et lõpetab meie katlaruumis? RMK oli Soomaa rahvuspargi lapse jaoks umbes sama autoriteetne kui Riigikogu, nende ettekirjutused olid pühamadki kui põhiseadus, nii et sellel me poleks vast ometigi juhtuda lasknud.

Eks tühjuses peitugi Nõukogude kolhoosi-sovhoosiarhitektuuri võlu. Kõik need seitsme maailmaime suurused kuivatid ja laiuvad laohooned, mis Jõesuu ääremail jätkuvalt poolkasutuses poollagunevad. Aga kuivatite ja lüpsilautadega on alati olnud tunne, et need on aegade algusest seenetanud ja hallitanud, et jumal lõigi need auklike eterniitkatustega. Hosteli häda oli, et selle katus oli kunagi terve ja parkett veel põrandakonstruktsioonide küljes kinni.