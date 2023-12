SIBERI KUNINGRIIK ⟩ Nõrgenev Moskva keskvõim annab Siberile võimaluse iseseisvuda

Eri asjaolud näitavad, et iseseisvumismeeleolud Siberis avalduvad keeleliste ja poliitiliste liikumiste organiseerimise kaudu. Iseseisvusnõudmise arutamise platvormide sulgemine varjab vaid probleemide keerukust, takistades avalikkusel neid tuvastada ja lahendusi välja pakkuda. Poliittsensuuri nõrgenemisel või uudisväärtuslike sündmuste esilekerkimisel võime oodata Siberi rahvusliku vabadusliikumise kiiret elavnemist, nagu on ka juba juhtunud.

Viis tegurit, mis toidavad Siberi separatismi

Mida rohkem Vene Föderatsiooni majandus militariseerub, seda vähem on neil võimalust parandada Siberis sotsiaalmajanduslikku olukorda. Lisaks mobiliseeritakse aina rohkem inimesi just Siberi piirkonnast, mis tekitab ka rahulolematust. Paar aastat tagasi asutatud Robert Lansingi nimeline mõttekoda on oma aruandes välja toonud viis põhjust, miks rahvuslik separatism on Siberis pead tõstmas ja võib tulevikus veelgi hoogustuda.

Esiteks tunnevad Siberi põlisrahvad, et venelased on ajalooliselt nii igapäevaelus kui ka riiklikul tasemel neisse suhtunud üleolevalt. See surve on ainult kasvatanud põlisrahvaste identiteeditunnet; näiteks on Sahha Vabariigi kaugemad põlisrahvad kriitilised nende inimeste suhtes, kes nimetavad ennast venepäraselt jakuutideks, mitte sahhadeks.