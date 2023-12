PISA TEST ⟩ See on kõigest tühi kest

Nassim Nicholas Taleb on tõstatanud seoses õpetajate streigiga huvitava küsimuse – kas haridus on riigi rikkuse allikas või rikkamad riigid lihtsalt panustavad rohkem haridusse? Äkki on põhjuse ja tagajärje seos sassi läinud? Innovatsioon paraku ei kipu tekkima suures ja targas peas nelja seina vahel (tervitused Kristjan Järvanile), vaid ilmutab end päris elus lohede ja madudega võideldes (tervitused Rain Lõhmusele).

Ühes saates olid kõik jutupaunikud 100% kindlad, et magistrikraad on miski, mis lihtsalt peab õpetajal olema. Keskharidusega õpetaja on passé! Aga kas tegelikult ikka on? Raske on näha põhjust, miks peaks näiteks kehalise kasvatuse või n-ö pehmemate erialade õpetajatel olema tingimata mingi kraad. Õpetajate juures olulisemate eeldustena võiks esile tõsta pigem empaatiavõimet, huvi spetsiifilise eriala vastu ning soovi lastele oma teadmisi edasi anda (koos suutlikkusega seda soovi ka realiseerida).

Osa lahendusest on liialt bürokraatlikus masinavärgis – tahtmises kõiksugu kraade ja diplomeid nõudes näida paremana kui me oleme. See peletab eemale inimesed, kellel on huvi õpetamise vastu, aga kelle jaoks barjäärid on liiga kõrged või nende ületamine liiga aeganõudev. Või avastatakse pärast pikka panustamist magistrikraadi omandamisse, et on ka muid töökohti, kus saab sama raha kätte sootuks kergema vaevaga.

Kuhu siis on meid välja viinud see suur usk haridusse, eriti kõrgharidusse? Teadupärast peab ju õpetajal olema magistrikraad, et väikestele jõnglastele, suurematele marakrattidele ja peaaegu täiskasvanutele oma teadmisi edasi anda. Tingimata ei pruugi tulemuseks olla ühiskonna muutumine paremaks või targemaks.