Muuhulgas avaldas Parve väikese mõistukõne, milles ta paistis pidavat tõenäolisemaks, et Kaja Kallas on Halliku Vene-äris variomanik, kui seda, et Kallas on loll. Oma panuse eest keelevaramusse sai autor Halliku advokaadi Ants Nõmperi vahendusel nõudekirja, kus Halliku nimel küsiti kahjutasu Eesti keskmist netopalka ületava 1500 euro ulatuses ja ühte vabandust – põhjuseks, et Parve arvamuslugu olevati tekitanud Hallikule «hingelisi üleelamisi».

1500 eurot peaks olema umbes kahe kuu jagu sealkirjutaja pensionit. Kasutades Valdar Parve fraseoloogiat, siis kui tõenäoline on, et peaministri abikaasa kannatas tõepoolest «hingeliste üleelamiste» all? Mis mehhanismidega seda fikseeritakse? Kas Arvo Hallikul on üldse hing, ja kui on, siis milline, et lubab pensionärilt teravmeelitsemise eest kahe kuu pensioni nõuda? Kuidas on Valdar Parve hingega – sisuliselt allus ta vaat' et juriidilisele blackmailile, ladus raha letti ja vabandas? Soovin rõhutada, et siinkohal kasutan väljendit blackmail kirjanduslikus ja kujundlikus, mitte juriidilises tähenduses; tundub, et siin riigis peavad asju selgitama ainult need, kel on vähe, mitte need, kel on palju.