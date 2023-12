VASTAMATA KIRI ⟩ Ei ERR-i juhatus ega ka nõukogu pole selgitanud R2 õhtuse vööndi kohitsemist

I. Taust.

- ERRi juhatuse esimees Erik Roose väitis 17.11.2023 ajakirjas Kroonika, et "ERR on avalik-õiguslik organisatsioon, ärilisi eesmärke meil tõepoolest pole,“ ja lisas, et ERRil on piiratud eelarve, mis praegustes majanduslikes oludes seab senisest veel kitsamad piirid kogu rahvusringhäälingule, vt https://kroonika.delfi.ee/artikkel/120250853/erri-juht-erik-roose-ohtuse-voondi-kaotamisest-arilisi-eesmarke-meil-toepoolest-pole

- ERRi juhatuse liige Tiina Kaalep väitis 24.11.2023 ajakirjanduses: "See kartus on täiesti põhjendamatu, et Raadio 2 muusikavalik muutub, agrostub, nagu on öeldud, või muutub mõne kommertsjaama taoliseks, ei. Me pidasime konsultatsioone juhatuses omavahel, tellisime lisaanalüüse ja otsustasime, et otsime kõige parema uue peatoimetaja, kes soovib neid muutusi ellu viia. Ka päevases vööndis, muuta raadio kaks ajakirjanduslikumaks. Juhatuse ootus uuele peatoimetajale on kõigepealt stabiliseerida kuulajate langus, veidi ka tõsta. Ja teiseks, et suuta leida üles noor kuulaja," vt https://www.err.ee/1609175380/galerii-meeleavaldus-raadio-2-programmimuudatuste-vastu