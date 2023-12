SEPTEMBER 2001 ⟩ Eestis lehvisid leinalipud 9/11 ohvritele, aga mitte metanoolikatastroofi omadele

Jätkame 2001. aasta leinakuu septembriga. Teisel pool ookeani langesid tornid, aga Eestit kaks päeva varem tabanud metanoolikatastroof oli rahvastiku suhtarvu poolest traagilisem. Nagu emeriitpoliitik, kõigi ministrite minister ja Eesti numero uno riigimees Jürgen Ligi on öelnud: «Elu ongi üks suur kannatamine.»

Et Jürgeni tarkustera siia üksi merelainetele hulpima ei jääks, parafraseerin väärtuselt temaga võrreldavat riigimeest Winston Churchilli: «Ma saan teile lubada pelgalt higi, verd, pisaraid, ja kui hästi läheb, siis retsepti, kuidas metanooli ja etanooli õiges koguses doseerida ja siin imeilusas ilmas edasi elada.»

Eesti joomakultuur

Pole üllatus, et üks suur Nõukogude pärand oli 2001. aastal ja on kahjuks siiani noorte puhul loomulik, piire kompav, ja vanematel asjaarmasajatel piire ületav joomine. Vast iga eestlane teab või on kuulnud inimesest, kes nooruspõlves on alkoholi tõttu haiglasse maoloputusele sattunud. Alkoholist mõnu (või oleks õigem öelda lohutuse?) otsimine jääb kahjuks paljusid saatma ka hilisemas elus. Kuidas saata reede ja nädalavahetus mööda ilma lakkumisesta? On see ju esmapilgul hea ja ka turvaline võimalus rihma lõdvemaks lasta ning lihtne moodus inimroboti õlivahetuseks.

Jäämäe veepealne tipp ongi n-ö pingirahvas või tänaval laaberdavad alkaššid. Teine pool on enda meelest mõõdukad tipsutajad. No mis see paar õlut igal õhtul ikka teeb? Ja no nädalavahetuse plaanid on meile kultuuriliselt niikuinii ette kirjutatud – livin' la vida loca! Kümme käsku keelavas toonis, ja üheteistkümnes – sina pead jooma!