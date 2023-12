LAPSEPÕLV JEHOOVA TUNNISTAJANA ⟩ Aadama ja Eva rollimängud ning arvutimänguaja teenimine piiblit lugedes

Mida vanemaks ma sain, seda vähem tahtsin sellega end seostada. Kui oli vaja minna kuningriigisaali, jooksin isa juurde peitu ja lootsin, et ta ei luba emal mind kaasa võtta. Mõnikord see õnnestus, mõnikord mitte. Minu õnneks suutsid vanemad omavahel rääkida ja minu enda vähese huvi tõttu mõistis ema, et mind pole vaja sinna kaasa tirida.

Kui sa ei ole enam Jehoova koguduse liige, siis teised Jehoova tunnistajad ei või enam sinuga suhelda. Seega saan ukse taga koputavatele Jehoova tunnistajatele õnneks öelda, et nad ei tohi enam minuga rääkida, sest olen n-ö eks-jehoova. Samas tähendab see seda, et ka minu emapoolne perekond ei tohi minuga suhelda.

Õnneks on vaid mu vanaema nii tulihingeline Jehoova tunnistaja, et ta (ainukesena ema perest) enam minu eksistentsi ei tunnista. Temaga pole mul üle kümne aasta kontakti olnud. Vanaema peaks praegu olema koguduse juht ühes väikelinnas.

Hiljuti rääkis ema, et vanaemal pidavat olema elu parim periood, sest viimnepäev on kohe tulekul. Viimselpäeval pääsevad uskujad lõpuks taevariiki ning kõik uskumatud ja patustajad saavad karistatud. Jehoova piibel ütleb, et viimnepäev on tulemas mitmesuguste märkide põhjal: maailmasõda, näljahäda ja katk. Maailmasõja algust võib näha Vene-Ukraina sõjas, näljahäda toiduhindade mitmekordistumises, katku koroonaviiruses. Neid märke on veelgi, kuid eri kriiside ja konfliktide valguses on jehoovadel praegu viimsepäevapidu.

Vaatamata kõigile kentsakustele sain tänu Jehoova tunnistajatele selgeks hulga vajalikke oskusi. Tänaseks on sellega seoses jäänud meelde peamiselt positiivsed asjad ja alati on vahva inimestele öelda, et tänu piibli lugemisele sain lapsepõlves arvutiaega juurde teenida. Mu mälestused seoses selle aja ja usuga ei ole negatiivsed; vaatamata kõigile mu pere jõupingutustele mind lihtsalt ei suudetud kunagi uskuma panna.