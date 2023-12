MUSLIMGAUZE ⟩ Ambient automaatide vastu. Muslimgauze Palestiina-Iisraeli sõjas

Araabia kultuur võib olla meelitav: araabia arhitektuur, jne. Kõik Muslimgauze'i tundnud inimesed ütlevad, et ta ei teadnud poliitikast tegelikult midagi; teadmised pärinesid ajalehtedest kooli raamatukogus. Koolis õppis ta graafilist disaini. Aga talle ei meeldinud rõhujad ja ühes Hollandi raadiosaates ütles ta, et oleks võinud Palestiina asemel valida Lõuna-Aafrika Vabariigi mustanahaliste, baskide ETA või IRA propageerimise.

Me ei tea, mida asjad võivad väärt olla. Pepsico müüs Nõukogude Liidule 17 allveelaeva eest Pepsit. Muslimgauze'i 1983. aastal ilmunud esimene plaat «Kabul» ja kassett «Opaques» on Discogsi andmetel väärt vähemalt kaht allveelaeva. (Aasta varem ilmus plaat artistinime all, mida ta kasutas vaid korra.) Muusika on rohkem dub kui ambient. Kaanepildid on paljunduses tehtud koopiad, ilmselt inspiratsioon James Ferrarole ja tema projektidele Lamborghini Crystal ja K2.