«EARTH 2» ⟩ Viimased uudised Maa sisemusest. Kuidas seletada Earthi Eestile (ja Eestit Earthile)

Plaadi produtsent arvas algul, et sellest tuleb kõige igavam nädal tema elus, kuni selgus, et muusika salvestatakse kihtidena. Siiski ütles ta, et eelkõige õpetas «Earth 2» talle kannatlikkust.

Küsin Carlsonilt, miks on lõpuloo pealkiri «Like Gold and Faceted».

«See viitab rohutirtsudele ilmutusraamatus,» vastab ta.

Johannese ilmutuse raamat on ainuke apokalüptiline raamat Uue Testamendi kaanonis. See on kirjutatud arvatavasti 96. aasta paiku Kreekas. Raamatul oli suur mõju hilisemale kristlikule kunstile.

«Hädahüüus kolme tulevase nuhtluse pärast» kirjutab Johannes: «Ja suitsust väljusid rohutirtsud maa peale ja neile anti meelevald, nagu skorpionidel on meelevald maa peal.»

Veidi edasi kirjutab ta: «Ja rohutirtsud olid välimuselt sõjaks valmistatud hobuste sarnased ja neil olid peas pärjad otsekui kullast ja nende nägu oli nagu inimeste nägu.»

«Earth 2» avaja pärinemine ilmutusraamatust oli selgem: «Seven Angels» räägib seitsmest inglist, kelle käes olid seitse viimset nuhtlust. Palas «Teeth of Lions Rule the Divine» on teemaks jumalad ja inimesed, lõvid ja lambad.

Plaadi tagakaanele on pillutud ilmutuslikke lauseid. «Kui ma püsti tõusin, võinuksin vanduda, et olin maapinnast mõni toll kõrgemal!» on üks.

Huvitav, eks. Plaadile «Falling with a Thousand Stars and Other Wonders from the House of Albion» (2015), millel Carlson kasutas varjunime Coleman Grey, valis ta lood deemonitest ja üleloomulikest kohtumistest.