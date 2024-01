ÖÖELU 90-NDATEL ⟩ Suured tehasereivid, pidudesari Vibe, botaanikaaia peod – Kristjan Vosman julges suurelt unistada

Peosarjade sünnipäevade ja juubelite taustal leiab Vosman, et varasemat pole mõtet korrata või taaselustada. «Mina selle supi soojendamisse ei usu. Ma usun, et põhjus, miks need peod olid kunagi nii ägedad, oli, et kõik need asjad klikkisid korraga: vabanemine, riigi tärkamine, elektroonilise muusika tulek, otsapidi droogid. Kõik need tegurid võimendasid üksteist vastastikku ja tekitasid koos sellise vabaduseplahvatuse. Kahtlustan, et isegi kui sa need komponendid uuesti kokku paned, siis 2+2+2 ei anna kokku 6, vaid 3 või 4. Samas, nüüd toimub ju teisi lahedaid asju,» arvas Vosman. «Röövkapitalism, elektroonilise muusika pealetung ja uued narkootikumid – kõik said kokku. See oli selline põnev katel. Toonast emotsiooni on tänapäeva noortele adekvaatselt edasi anda raske,» tunnistas Vosman.