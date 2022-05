JÄÄLAHING 1242 ⟩ Episood 3/4 - Aleksander läks meestele palgaraha hankima

Muidugi ei tohiks unustada piilureid, kes sündmuste käigu kohta sõna Tartusse viisid; ja miks mitte mõnd põgenikku, kes ka kiiresti linna suunduda võisid.

Kus Livoonia sõjasalgad kohtusid?

Esimese hooga võisid Pihkvast tulevad sõnumitoojad - kes arvasid ju loogiliselt, et minek on tagasi Pihkva poole – leppida kokkusaamise Vahtsõliinas teisipäeva õhtul kell pool kuus. Kui nüüd taevas, nagu öeldakse, oli täis sõjatuld, siis loomulikult tekkis plaani muutus. Infot vahetada polnud ju üle mõistuse keeruline. Piiskop, kes lihtsalt pidi põlenguid esimesena märkama, saatis kullerid ordu teele. Ka Tartu piiskop oli kogenud logistik ja teadis neid asju (voorid, heinad, hobused, ööbimine). Niisiis hakkas ta liikuma mööda Tartu – Pihkva maanteed lõuna poole, kogudes tee pealt vahvaid vasalle oma sõjasalka. Ordu salgad koondusid nüüd samades kohtades, kus sõnumit viies hargneti. Lõpuks sai kogu vägi, vähemalt põhimõtteliselt, kokku kusagil Varbuse kandis. See on koht, kus võisid ristuda Tartu – Pihkva maantee ning ordu tulemise tee ning samast teeristist algab praegu ja võis alata juba siis tee läbi Põlva Räpinasse. Sest kuidas sa mees muidu Värska jõuad?

Samal ajal Värskas

Aleksander vaatas kella (tegelikult muidugi ilmselt mitte samal ajal, vaid üsna mitu päeva hiljem ja mitte kella, vaid kalendrit. Või pigem näppu, mille ta oli suus märjaks teinud, et saada aru, kust suunast tuul puhub). «Täna pärastlõunal võiks livoonlaste voor Räpina lähistele jõuda», mõtles ta. Ta teadis, et esialgu pole vaja oma družiina meeste nahka turule tuua. Räpina lähistele oli ta saatnud kamba Pihkva reservdružinnikuid (mäletate, nende vürstist pole Jäälahingu loos mitte sõnagi), ilmselt ettekäändega, et kuna nad tundsid võib-olla kohalikke olusid paremini kui Novgorodi omad, siis mingu aga sinna kaugemale põhja poole. Küllap nad läksidki, ilmselt kuni Räpinani välja. Nad võisid muidugi Aleksandri meestest kaugemale jõuda ka sellepärast, et said oma rühma kokku hilinemisega (jutt logistikast ja heintest). Niisiis kuna Novgorodi röövlid, vaprad družinnikud, olid juba lähemad paigad hõivanud, jäi üle ainult edasi põhja poole minna, kuhu veel rüüstama polnud jõutud.

See viimane võimalus meeldib mulle kõige rohkem ja muidugi sobib ka hüpoteesiga selle kohta, et piiskopi ja ordu meelest oli Aleksandri salgas ainult 100 meest. Kuid juba oli jõudude tasakaal muutunud...

Kuidas possaadniku vend maha löödi

Tasapisi hakkas juba tunduma, et see jutt ei jõuagi Jäälahinguni. Aga nüüd on mainitu juba peaaegu käes ja toimub vist homme hommikul. Aga meil on seljataga üsna pikk teekond ka. Ma siinkohal enam ei maini poole sõnagagi voore, hobuseid, heinu ja ööbimisi. Tundub lausa, nagu oleksime Pihkva põgenemisest saadik sündmusi reaalajas jälginud.