JÄÄLAHING 1242 ⟩ Episood 4/4 – Uurijate Püha Graal ja kadunud mägi

Viimane episood alates 5. maist Ypsilonis järjejutuna ilmunud Madis Nõmme Jäälahingu käsitlusest. Koondpealkirja «Kes lasi tõde jälle sedapidi paista?» all püstitab ta hüpoteesi, mis võimaldab senisele käsitlusele üsnagi muhe-alternatiivselt otsa vaadata.

Esimese episoodi leiad SIIT.

Selle aja peale peaks juba Andrei sadakond kohal olema

Kõik ülestähendused rõhutavad Andrei eraldi olemist, kuid sellest lähemalt ei räägi. Võib-olla ta jõudis kohale alles lahingu alguses? Või koguni selle käigus? Või ikkagi nii öelda õigel ajal, aga teda hoiti kuskil metsatukas peidus? «Mis metsatukas, nagu Jäälahing pidanuks see vist olema», mõtleb lugeja, kes ühines meiega alles praegu. «Kuningamõtsatukas muidugi», mõtlevad talle vastuseks need lugejad, kes on suutnud teemat jälgida algusest peale.

Ükskõik kui reipal ja entusiastlikul toonil me püüame vestelda, on ometi tõsiasi, et: need, kes olid vendade väes, piirati täielikult ümber. Õnneks aga osa neist, kes olid Tartust tulnud lahingusse, olid sunnitud hädas põgenema.

Kroonik ei mõista kedagi hukka, vaid ütleb soosivalt: see oli neile õnneks.

Leetopiss ütleb tõe otse välja: tšuudid panid plehku ja lidusid 7 km mööda jääd ja neid peksti kogu see aeg. See ei ole muidugi kiiduväärt, ütleme tõe otse välja. Ja see on saadud, pannes kokku riimkroonika ja leetopisside andmed - Tartust tulnud sõjasulased ja vasallid olid enamikus eestlased. Seni on taolist asja pakkunud ainult Edgar V. Saks, kellel ajalooringkondades on külahullu kuulsus. Oma Jäälahingu loos pakkus ka Adamson ettevaatlikult, et teatud võrdlemisi arvestatav osa Eestimaa alade tollasest vasallkonnast olid ilmselt eestlased. Marika Mägi on lisanud siia huvitava aktsendi – pole üleüldse jälgitav Lääne-Euroopa naiste migreerumine meie aladele. Siis kellega abiellusid need vähesed saksa või rootsi päritolu mehed, kes siin elasid? Ilmselt siis eesti päritolu naistega, sest muid polnud võtta.

Kuuekesi kolmesaja kuuekümne vastu?

Eelpool sai lubatud, et vaatleme korraks krooniku kirjeldust üliülekaaluka vastse kohta. Siiani pole mitte üks Jäälahingu uurija sellist jõudude vahekorra kirjeldust õigeks pidanud. Aga miks mitte? Selleks hetkeks oli lahing juba läbi. Tartu tsuhnaad olid plagama pistnud; 20 ordurüütlit ja teadmata arva nende sõjasulaseid langenud. Kui lahingu alguses oli Aleksandri väes umbes 400 meest, siis kas võis tal lahingu lõpus alles olla 360 meest? Täitsa vabalt. Suurusjärk 40 hukkunut oleks taolisel juhul suur kaotus nagunii.

Kindlasti on arv kuuskümmend ilusam kui näiteks viiskümmend kolm, eriti kui kõrvale on kirjutatud kuus. Olgu kuidas oli, aga Aleksandri väe masendav ülekaal andis moraalse õigustuse kuue ordurüütli alistumiseks.

Ordukroonikas esitatud rüütlite arvud on üldjuhul täpsed. Kõik rüütlid olid nimepidi teada, nende surm teistele tuntud fakt ja neid mälestati pidevalt nimepidi. Noil aegadel polnud surm lihtsalt surm. Selleks, et hing põrgu ei läheks, pidid mahajääjad põhjalikult ja palju kordi lahkunute hingeõnnistuse eest nimepidi palvetama. Seega pidid ordul olema korralikud lahkunute nimekirjad.

Kuidas lahing lõppes?