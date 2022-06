INTERVJUU TEINE OSA ⟩ Ukraina snaiper «Kass»: ei ole normaalne loendada, kui palju vaenlasi sa oled tapnud

Väed on võimalik ümber paigutada sõna otseses mõttes ühe-kahe päevaga. Raudtee on täies ulatuses töökorras hoolimata venelaste korduvatest katsetest seda hävitada. Meil on demineerimisrongid, millega saab varustust kohale toimetada. Meie võitlejad pole kunagi nõudnud mugavustega reisimist. Me läheme, nagu vaja, mis suunas tahes; me teame, mis on meie eesmärgid. Me võime kehvades oludes liikuda ja sellele mitte tähelepanu pöörata.

Mu kodumaa on praegu haige ning minu kolleegid ja mina oleme arstid — ainsad inimesed, kes saavad haigusega võidelda, kes oskavad seda ravida. Me oleme nagu antikehad. Ja me pole kunagi pööranud tähelepanu sellele, millega me sõidame või kuidas liigume; meie jaoks on oluline, et me läheme õiges suunas ja teeme oma tööd. Võimud ei saa enda tegevust selles teemas samamoodi õigustada. Nad toovad ettekäändeid, väidavad, et ei saanud varustust ümber paigutada — see on täielik jama, ma ei usu seda. Asi on lihtsalt selles, et meie võimuesindajad kuuluvad sellesse enamusse, kes on toimuvaga rahul. Ja rahvas ei küsi üldse mingeid küsimusi, sest nad on pidevalt pinges ja hirmul; peamine küsimus, mida praegu kogu riigis endalt küsitakse, on „Ah sa raisk! Mida teha? Mida ma tegema peaksin?” Sõda on pannud maa värisema kogu riigis ja midagi on ju vaja ette võtta. Aga inimene istub, kerib päevad läbi uudiseid ja anub oma telefoni, et too kinnitaks, et kõik saab korda.