JALUTUSKÄIK KOHALIKUGA ⟩ Episood 2/2. Kohtla-Järve nihkes nunnusus

Meie jalutuskäik jätkub tänavatel, mida ääristavad kümned ja kümned kunagise Moskva peaarhitekti Vitali Lagutenko projekteeritud ilmetud rõdudeta hruštšovkad. Õigem oleks tegelikult öelda, et kuigi kangelaslik Lagutenko andis hoonete ilmetuseks endast parima, on need täna kõike muud kui isikupäratud ja igavad. Mulle tundub aina enam, et nendest, omal ajal suures Nõukogude Liidus 57 miljoni inimese koduks olnud panelkadest moodustub justkui monument kõigele sellele jaburalt ebaloomulikule ja vägivaldsele, mida too haige režiim endas kandis. Kui süsteem on inimesest üle, tekivad väärarengud, mida inimestel hoolimata oma loomulikust nunnususest väga keeruline klattida on. On keeruline ka palju aastaid hiljem, sest sama kiireks ümber pööramiseks on vaja ilmselt sama vägivaldset süsteemi.