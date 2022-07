TRIPIRAPORT VOL 3 ⟩ Vanaisa Peyote lasi üle

Kui Ayahuasca on hetkel teadvustes ringi kolamas – rahvas räägib ja käib ja osaleb tseremooniatel –, siis Peyote on kuskil ääremail, kultuuriliselt olemas, aga mitte aktuaalne, mitte popp. Peyote on kuskil kaugustes, seal, kus dr. Hunter S. Thompson kirjutab: «We were somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs began to take hold» [avalause raamatust «Fear and Loathing in Las Vegas»]; Peyote on seal, kus counter/alternative/underground kultuur räägib läbi beat-kirjanduse ja rokkmuusika meskaliinist ehk peiote-uimakaktuses sisalduvast hallutsinogeenist; seal, kus Urbid käivad USAs ning räägivad oma kogemustest 90. aastate lõpu KesKus lehekülgedel ja asuvad indiaanilaagri-kultuuri Eestisse importima. Vanaisa on palju old school'im kui vanaema Ayahuasca, vanaisa vaibib oma biiti sellal, kui vanaema rändab mööda küla ja lobiseb kõigiga.