TRIPIRAPORT VOL 4 ⟩ Ayahuasca ja Peyote järelpaugud

Hakkan mõtlema, et ega see Sulislõvi käes ei ole ning see hetk võtab ta midagi taskust: «Kuule, see on vist sinu oma.»

Hakkame mõlemad naerma.

«Enivei, see oli vist juba kolmapäev, lähen kusele ja jummala valus on, nagu siuke tunne, et neerukivid oleks või et mingi blokk on ees,» sõnan ma tobi süüdates.

«Vou mees!» ütleb Sulislõvi üllatunult.

«Jaa, helistasin kohe perearstile ja viisin proovi. Õde tegi kabinetis kiirtesti ja ütles, et põletikku ei ole, aga peab arstiga suhtlema, aga see on juba läinud. No ja siis järgmine päev, kui Tartusse sõitsime, siis õde helistas, hakkas kuidagi imelikult, ebalevalt küsima, et rääkis teise arstiga – minu oma täna ei ole –, et kui põletikku ei ole, et siis kas võib mingi haigus olla? Küsisin vastu, et mis haigus? Vastus oli jälle selline umbmäärane ja siis ma küsisin juba naerdes, et mõtlete suguhaigust või?» Sulislõvi on krampides, «Vastas sellele jaatavalt ja siis ma hakkasin täiega naerma ja ütlesin, et minu teada küll mitte,» irvitame täiega, «No ja siis ütles, et määrasime teile antibiootikumid ja peaks kohe hakkama neid võtma.»

«Võtsid või?» küsib Sulislõvi.