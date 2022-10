ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Steven Eomois: Mitte keegi ei jama Pat Williamsiga

„K-kas sa kuulsid, kuidas ta just praegu selle üle naeris, et ta meega kärakat jõi?“ alustas Pat oma kaitsekõnet, jälgides kogu aeg paaniliselt, ega Leitnant vähimatki väratust ei tee. „Mett tehakse ju sedasi, et mesilastelt röövitakse mesi ära. Nad teevad seda mett oma lastele, kes on tõugud. Nad on nagu röövikud – tähendab, nad on ussi kujuga. Nad on nagu sinu vennad. See eit Polly oleks pidanud selle joogi välja sülitama, või kannu sisu peldikust alla valama. Aga ta ainult naeris, nagu teda ei kotiks, et ta ise midagi valesti tegi. See on silmakirjalik. Tähendab …“