ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Pille Kannisto: Maitsvat jõululiha kõikidele | Hing hinge vastu

Maitsvat jõululiha kõikidele!

Leida nägi maanteel seisvat kaabuga mehekogu viimasel hetkel ja kihutas temast otse läbi, ta ei jõudnud pidurdamisele isegi mõelda mitte. Ometigi ei kostnud oodatavat mütsu. Südame kloppides pidurdas ta auto, klõpsas ohutuled sisse ja ronis autost välja. Kes küll seisab niimoodi keset maanteed? Ta kõmpis teed mööda tagasi, keerutas pead süvenevas hämaruses vasakule-paremale, aga keda ei olnud, see oli äsja nähtud mees.

«Kuhu ta siis nüüd niimoodi, kuhu ta kadus?» pobises ta omaette ja kõndis autosse tagasi. Ehk pean silmaarstile aja panema, ei näe enam hästi, küllap vanad silmad mängisid mulle hämaruses lolli triki, mõtles ta ja andis gaasi. See linnast värske jõululiha hankimine läheb ka aastatega aina raskemaks, peaks ometi pojake asja üle võtma, aga on teine laisk nagu kapsauss.

Juba mõne kilomeetri järel nägi ta jälle keset teed seisvat kogu, seekord oli see naine, Leida eristas selgelt erkpunaseid kontsakingasid tema jalas, naine tundus miskitpidi tuttav aga mitte ei tulnud meelde, kustkohast. Ta pidurdas, kobistas autost välja, samal ajal naist jälgides, kuid ühe silmapilgutuse jooksul oli naine kadunud. Püha viha täis, istus Leida autosse. Küllap need on vaimukesed, kes teda nii alatult lollitavad. Peab neile midagi meelerahuks andma. Nii tahaks juba koju jõuda, oma pliita küdema panna ja ahjus seda head värsket liha teha koos kartulitega. Jõuluõhtu ju! Sugulased ka tulemas! Leida naeratas sellele mõeldes. Küllap pojake rõõmustab, kui ema head sööki teeb!