ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Risto J. Juvanen: Vaikne hommikupoolik

Ta kobab käega pimeduses ja leiab lüliti. See ruum ja need lülitid on tal lihasmälus, sest tema on alati esimene. Vaevu enne kella kuute hommikul on ta juba kohal. Nagu öeldud, lülitab ta sisse laelambid, paneb tööle ventilatsiooni, klõpsutab põlema gaasipliidi, mille düüsidest helkiv lillakas leek mängleb õrna tuule käes, mis akna vahelt sisse voogab, kui Kurmet veel suitsu imeb, enne, kui pärmitaigna kerkima paneb ning hommikusöögiks mune hakkab praadima. Varsti peaks saabuma Dima, kes hakkab liha ette valmistama.

Kurmet teritab luisuga kokanuga. Veresooned ta meelekohal on pingul. Ta on endassetõmbunud ja tasakaalukas. Tema tööd on perfektsed ja viimseni lihvitud, tema töölaud on alati eeskujulikult puhas ning ainus räpane ese on toidupritsmetega käterätik, mida ta kannab hoolikalt volditult põlle vahel. Neid võib ta kiirema päeva jooksul vahetada koguni kümme või enam.Tema habe on alati aetud ja juuksed õliga üle pea kammitud, et üksi juuksekarv ei satuks kliendi roa sisse. Taldriku ääred on piinlikult puhtad ning tükelduskujud on perfektsed. Julienne, Brunoise, Mireboix, kõik on täiuslikud. Puhtus ja kord, distsipliin ja täpsus, nendest tuleb alati kinni pidada.