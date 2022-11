ÜLEVAADE ⟩ Uimakanepi turu reguleerimine Euroopas: kuhu oleme jõudnud?

Pole kahtlustki, et nn roheline laine – kanepiärisektori majandusbuum – on otsaga Euroopasse jõudnud ja pigem kogub hoogu kui vaibub. Spetsialiseerunud turu-uurijad nagu BDSA prognoosivad, et nii mittemeditsiinilise kui ka ravikanepi müük maailmas kasvab tänavu 22 protsenti ning turu väärtus ületab 2026. aastaks 61 miljardit dollarit. Juba praegu on USA seadusliku kanepisaagi väärtus – viis miljardit dollarit – suurem kui kartuli- või riisisaagi oma.

Pole siis ime, kui ka mõned siinkandi riigid loodavad, et just kanep on see võlurohi, mis Euroopa pandeemiajärgsest majanduslangusest suhteliselt valutult üle aitab, ja harjutavad end tasapisi mõttega, et psühhoaktiivse taime kulukat ja tagajärjetut kriminaliseerimist jätkates pole mingi nipiga võimalik selle müügi pealt makse koguda.

Kümne aasta eest, kui USA Colorado osariik tegi kanepiturgu esimese jurisdiktsioonina maailmas reguleerima asudes ajalugu, tundus Euroopas veel suhteliselt mõistlik hoiak, et tark ei torma, ootame ja vaatame, mõtleme veel ja õpime ameeriklaste vigadest, kuidas legaliseerimisega seonduvaid võimalikke ohte vältida. Berlin-Kreuzbergi linnaosavalitsuse plaani asutada 2013. aastal Berliini Görlitzeri parki riikliku uimastiuuringute büroo juhatatav kanepikohvik peeti vaat et narruseks. Ent nüüd, mil Denverist on saanud kanepiturismi meka, suurem osa omaaegseid hirme pole realiseerunud ning Colorado eeskuju on järginud veel 19 osariiki ja Columbia ringkond, on Euroopaski hakatud mõistma, et vaiguhõngulisest raharongist mahajäämine võib kokkuvõttes kalliks maksma minna.