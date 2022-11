ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Ülle Lätte: Seltsiline

«Tule korraks! Me peame tema siin kaasa võtma ja pisut toibutama, ta on siin nähtust täielikus šokis. Väidab, et see mitu tundi tagasi surnud mees käis äsja ise oma vana bussivrakiga tal kodus järel ja tõi siia, et ta meest ennast ja tema naist elustaks,» viipas medõde majast väljunud arstile ja lisas, et Ennu bussiromu on juba mitu aastat aia ääres jõude roostetanud.