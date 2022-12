TRIPIRAPORT VOL 6 ⟩ Kohtumine sõjajumalannaga: hallutsinogeen Juremaga vabadust taasavastamas

Vaatan ruumis ringi, tundub, et osalejad vaibivad teemat. Mul seevastu on tunne, et ei tööta, ei Jurema ega enda vaib. Passin ja passin ja kelluke heliseb ja passin ja passin. Keskendun küünaldele ruumi keskel, ei midagi. Lõppeks otsustan silmad sulgeda ja mediteerida nagu eeskujulikumad tseremoonial osalejad. Ja siis see algabki…

Kõigepealt on pimedus, muusika mängib selles. Korraga tekib pimeduse keskele punane tuluke, hägune klomp, mis lihtsalt hõljub selles pimeduses. Mulle tuleb koheselt meelde Ayahuasca tseremoonial nähtud visuaal tolle teise šamaani kükloopotsmikulambist. Tuli on alguses hägune ja ma pean keskenduma, kolmandat silma kissitama. Selle tulemusel asub tuluke kontsentreeruma ja fokusseerima, kuni on täiesti teravselge tulipunane täpp. Esiti on see mu ees otse tsentris, ent hakkab peale teravustumist sirgelt mööda pimedust üles liikuma. Jälgin nii kaua, kui see on vaimusilmas anatoomiliselt võimalik, ning lasen seejärel lahti, et see kaoks otseteed taeva või mu silmamunade taha. Visandan peas teooria, mille järgi see tuluke on vanaema Ayahuasca, kellest ma tseremoonia käigus lahti lasen, et tema tütretütre Juremaga kohtuda. Maru perekond on see.